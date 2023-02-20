Hatay'da yaşanan depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı | Video
Hatay'da kısa süre arayla 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki deprem yaşandı. Deprem ile birlikte vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Hatay'da yaşanan depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı | Video 20.02.2023 | 21:44
01:06
İşte Hatay'da deprem anları | Video 20.02.2023 | 21:30
04:59
04:25
02:07
00:12
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 20.02.2023 | 20:46
01:07
01:48
02:26
02:00
01:06
06:05
45:32
02:30
21:12
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Hatay'da | Video 20.02.2023 | 15:44
13:00
00:09
05:48
Bakan Özer: "Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız" | Video 20.02.2023 | 12:59
00:31
Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’i kabul etti | Video 20.02.2023 | 12:59