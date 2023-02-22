Video Haber Hatay'daki büyük yıkım havadan böyle görüntülendi | Video
Hatay'daki büyük yıkım havadan böyle görüntülendi | Video

Hatay'daki büyük yıkım havadan böyle görüntülendi | Video

22.02.2023 | 16:56

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından önceki gün yeni depremlerin meydana gelmesiyle Hatay'da büyük bir yıkım yaşandı. Hatay'daki büyük yıkımı, A Haber kamerası helikopter ile ekranlara getirdi.

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