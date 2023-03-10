Hataylı depremzede tek isteğini Bakan Bozdağ'a açıkladı: "Cumhurbaşkanımızı görmeyi istiyorum" | Video
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından devlet ilk günden itibaren bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu kapsamda Hatay'da çalışmaları takip ederken bir depremzede ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Adının Ayşegül Bilen olduğu ve annesini depremde kaybettiği öğrenilen depremzede, "Benim hiçbir isteğim yok. Her şeyimizi verdi Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı. Tek bir isteği olduğunu belirten Bilen, "Cumhurbaşkanımı görmeyi çok istiyorum. Lütfen Annemin selamını iletin" dedi.
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