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Video Haber Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti
Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti

Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti

08.05.2024 | 21:49

Antalya'da okula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Oğunun aracın altında kaldığını gören Yurdunkulu, çığlıklar atarak dışarıya koştu.

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