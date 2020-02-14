Hava durumu: 14.02.2020 Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi için yağış beklendiğini duyuran meteoroloji ülkenin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacağını söyledi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.