Video Haber Hava Kuvvetlerine ait 2 uçak NATO’da görev alacak | Video
Hava Kuvvetlerine ait 2 uçak NATO’da görev alacak | Video

Hava Kuvvetlerine ait 2 uçak NATO’da görev alacak | Video

11.07.2023 | 10:24

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Hava Kuvvetlerine ait, bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı’nın NATO Müttefik Hava Komutanlığında görev yapacağı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Litvanya'nın Başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılacağını belirtildi. Açıklamanın devamında, Hava Kuvvetlerine ait, bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı'nın da 12 Temmuz'a kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) Hava Görev Emri'ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra edeceği bilgisine yer verildi.

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