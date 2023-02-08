Video Haber Havadan Adıyaman'daki yıkımın boyutu | Video
Havadan Adıyaman'daki yıkımın boyutu | Video

Havadan Adıyaman'daki yıkımın boyutu | Video

08.02.2023 | 19:44

Havadan Adıyaman'daki yıkımın boyutu görüntülendi. Detaylar A Haber'de!

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