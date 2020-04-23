Hayırsever biri mahalle bakkalındaki 40 bin TL'lik veresiye borcunu öödedi! | Video
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İstanbul Sultangazi'de Ramazan ayının öncesi bir hayırsever mahalle bakkalına gidip 40 bin liralık veresiye defteri borcunu kapattı...