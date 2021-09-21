HDP cemevinde panel düzenledi, HDP ve CHP ittifakı panelde ortaya çıktı | Video

HDP, Antalya’nın Konyaaltı Cemevi’nde “Savaşa karşı barış, ırkçılığa karşı kardeşlik” isimli bir panel düzenledi. Panelin konuşmacıları arasında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül yer aldı. HDP’nin cemevi panelinde HDP ve CHP ittifakı da ortaya çıktı. CHP'nin PM'deki Antalya temsilcisi Garip Erdoğan, CHP Antalya il yönetiminden Belgizar Burcu, Ali Murat Özel ile CHP Kepez Meclis üyeleri Nesibe Bahadır ve Cafer Turgay panele katıldı. Her seferinde camilere siyaset karıştırmamak gerektiğini belirten HDP’nin cemevini siyaset arenasına çevirmesi dikkat çekerken, HDP Kocaeli Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu’nun cemevindeki “Barış” propagandasını içeren konuşmasında camilerde ırkçılık öğretildiğini ifade etmesi ve "Türkiye’de barışın olmamasının en büyük nedeni devlet politikaları" demesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar: