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HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş:

HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: "Biz PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz" | Video

23.05.2023 | 11:39

HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: “Biz PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Bizim bugüne kadar 1990’dan bugüne kurulmuş hiçbir partimiz PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamadı”

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