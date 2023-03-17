HDP ile görüşme neden ertelendi? Kılıçdaroğlu HDP’ye ne vadediyor? | Video
HDP'nin yaptığı açıklamaya göre Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki bu görüşme neden ertelendi? Kılıçdaroğlu HDP’ye ne vadediyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konuya ilişkin A Haber’e önemli açıklamalarda bulundu.
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