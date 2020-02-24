HDP Kongresinde Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu teröristler için saygı duruşunda
Ölen Teröristler İçin Saygı Duruşunda Bulundular, Öcalan Sloganlarıyla Muhalefeti, Ortaklığa Çağırarak Hükümete Karşı Terörist Başı Öcalan'ın Yanına Davet Ettiler. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sağ Kolu Aykut Erdoğdu da Onlarla Birlikte Terörist Başı Öcalan'ı Alkışladı...
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