Video Haber HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı
HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

09.01.2022 | 10:31

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Adıyaman kırsalında 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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