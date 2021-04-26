Video Haber HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: "Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar"

HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: "Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar"

HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey:
26.04.2021 | 10:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FETÖ’ye yönelik operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı | Video 00:48
FETÖ’ye yönelik operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı | Video 26.04.2021 | 15:41
Ankara’da Başkan Erdoğan’ı pilotlar karşıladı | Video 01:47
Ankara’da Başkan Erdoğan’ı pilotlar karşıladı | Video 26.04.2021 | 15:41
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları CANLI YAYIN izle! İşte yeni kısıtlama kararları... 01:49
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları CANLI YAYIN izle! İşte yeni kısıtlama kararları... 26.04.2021 | 15:05
TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın skandal açıklamalarına tepki | Video 06:50
TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın skandal açıklamalarına tepki | Video 26.04.2021 | 15:12
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması! 01:49
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması! 26.04.2021 | 15:05
Melih Altinok | Covid 19 değildir o... 04:36
Melih Altinok | Covid 19 değildir o... 26.04.2021 | 15:01
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar 03:36
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: "Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar" 26.04.2021 | 10:01
Engin Ardıç | Al bir tane daha 03:15
Engin Ardıç | Al bir tane daha 26.04.2021 | 13:44
Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya... 02:34
Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya... 26.04.2021 | 13:42
Hasan Basri Yalçın | Artık sözde müttefik bile değiliz 03:54
Hasan Basri Yalçın | Artık sözde müttefik bile değiliz 26.04.2021 | 13:40
Yavuz Donat | Yollar yürümekle aşınmaz 06:28
Yavuz Donat | Yollar yürümekle aşınmaz 26.04.2021 | 13:35
Nihat Hatipoğlu | Fakiri hor görme zengine düşman olma 08:38
Nihat Hatipoğlu | Fakiri hor görme zengine düşman olma 26.04.2021 | 13:32
Altun'dan ABD'ye soykırım tepkisi | Video 09:28
Altun'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi | Video 26.04.2021 | 10:53
Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz 02:58
Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz 26.04.2021 | 09:50
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video 02:11
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video 26.04.2021 | 09:32
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 00:11
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 26.04.2021 | 09:16
İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 01:56
İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 26.04.2021 | 08:31
THY, dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı | Video 00:22
THY, dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı | Video 26.04.2021 | 02:46
Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video 01:14
Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video 25.04.2021 | 23:51
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' Tarihçi-Yazar Prof. Dr.Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de yorumladı | Video 05:45
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' Tarihçi-Yazar Prof. Dr.Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de yorumladı | Video 25.04.2021 | 22:15

Van'da, çocukları dağa kaçırılan 29 ailenin HDP önündeki eylemleri, 9'uncu haftada da devam etti. Dağa kaçırılan kardeşi Ergin için eyleme katılan Vehbi Tan, İstanbul'dan ilçeye düğünü için gelen kardeşinin, 2014 yılında 22 yaşındayken, PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Eyleme katılan Fevzi Yağmur ise Arapça kursuna giden oğlunun gece yarısı kaldığı evde kaçırıldığını anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Van'da çocukları dağa kaçırılan 29 aile, her hafta perşembe günleri HDP il binası önüne yürüyüp, eylem yapıyor. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları ile 'Dağları kurtlara- kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıyor. HDP binası önüne kadar slogan atarak, yürüyenlerden Vehbi Tan ile Fevzi Yağmur da yıllardır haber alamadıkları çocuklarını HDP ve PKK'dan istiyor.


'DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTI, KAÇIRILDI'
İstanbul'dan düğününü yapmak için Van Bahçesaray'a gelen kardeşi Ergin'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Vehbi Tan, Kardeşimi Bahçesaray'da kaçırdılar. İstanbul'daydı, düğünü için geldi, 1 hafta sonra kaçırıldı. Kardeşimi kaçıran araç Gürpınar'da kaza yaptı. Kazadan sonra askerler getirip bize teslim etti. İyileşir iyileşmez tekrar kaçırdılar. Bu kez de siyah araçla kaçırdılar. Yakın arkadaşı, Ergin'in 3 arkadaşıyla birlikte pikniğe gittiğini bize söyledi. Ondan sonra haber alamadık. Askere bildirdik. 2014 yılının Nisan ayında kaçırıldı. Askerliğini de yapmıştı, 22 yaşındaydı. KPSS'ye hazırlanıyordu. Düğününü yapacaktı ama kaçırdılar dedi.


Kardeşine seslenen Tan, Buradan kardeşime sesleniyorum. Gelsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olsun. Gittiği yer, yalan ve boş yerdir. Hiçbir ceza da vermezler. Biz onun için eyleme katılıyoruz. Bu eylemlere kardeşim bulununcaya kadar devam edeceğim diye konuştu.


'ARAPÇA KURSUNA GİDİYORDU, KAÇIRDILAR'
6 yıl önce kaçırılan oğlu Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur ise Çocuklarımıza kavuşana kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Oğlum Kenan, beni dinliyorsan, biz gece gündüz senin arkandan ağlıyoruz. Dağ başında ne yapıyorsun Gel, teslim ol. Diğer gençler de senden örnek alıp gelsinler. Kimse dağa çıkmasın. Benim oğlum Trabzon Hopa'daydı. Hafızlık okuyordu. Buraya geldi, Arapça kursuna gidiyordu. Gece kaldığı evde yakalayıp, götürdüler. Evlat hasreti çekiyorum dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA