HDP-PKK ilişkisinin bir kanıtı daha! Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'dan sokak çağrısı

Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınlanan bir videosunda skandal ifadeler kullandı. İzmir’de HDP binasına yönelik yapılan saldırıyla ilgili olarak, “Öz savunma gerçekleşmeli” diyen terör örgütü elebaşı, açıkça sokak çağrısında bulundu. PKK elebaşı Duran Kalkan’ın konuşmasındaki sözler, aslında PKK-HDP ilişkisini de bir kez daha ortaya koydu.