HDP tiyatrosuna Pervin Buldan’ın koruması bile tahammül edemedi! İşte o anlar… | Video
Hatay'da açıklama yapan HDP Eş Genelbaşkanı Pervin Buldan, konuşması sonrasında mikrofonu, kendisini 'Antakyalı depremzede' olarak tanıtan bir kişiye verdi. "TSK, polis nerede? AFAD tırlarımıza el koydu" denilen tiyatroya, Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi. Koruma, 'sus' işareti yaparak konuşmasını sonlandırttı. İşte o anlar...
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