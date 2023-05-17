HDP yandaşlarından çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip yolları kestiler | Video

Şırnak’ın Cizre İlçesinde HDP yandaşı bir grup skandal bir provokasyona imza attı. Türk bayraklarına saldıran HDP yandaşları yolları kesti. O çirkin saldırıların görüntüleri ise büyük tepkilere neden oldu.