HDP'den ittifak ortaklarına gözdağı! Operasyonlara karşı çıkmazsanız kaybedeceksiniz | Video

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyonun sinyalini vermişti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonlar üzerinden muhalefet partilerine tepki gösterdi. Askeri harekatların 'Kürt düşmanlığı' olduğunu iddia eden Oluç, ittifak ortaklarına gözdağı vererek, "Muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Bunu net olarak görmeleri ve deşifre etmeleri gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir." dedi.