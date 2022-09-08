HDP’den Meral Akşener’e: "Ülkeye vaat ettiğin tek şey 90’ların karanlığıdır" | Video
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HDP’li Ebru Günay, İYİ Parti'nin tepki gösterdiği bakanlık tartışmasını eleştirdi, “Hiçbir HDP’li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez” dedi.