HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki | Video

CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki adaylık krizi büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den “HDP ayrı aday çıkarmalı” açıklaması gelirken, HDP Sözcüsü Ebru Günay, “Bize akıl vermekten vazgeçin” dedi. Öte yandan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu eleştirerek, "Muhalefette bir cesaret eksikliği var. Biz de İYİ Parti ve CHP ile beraber olmaktan çok mutlu değiliz” ifadelerini kullandı.