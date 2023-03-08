HDP'li Oluç'tan Akşener'e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın! | Video
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “O masada defalarca iddia edildiği gibi, HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil” şeklindeki açıklamalarına zehir zemberek sözlerle cevap verdi. Saruhan Oluç, “Millet İttifakı’nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz” ifadelerini kullandı. Oluç ayrıca, "Meral Akşener'in sözleri çok ciddiye aldığımız sözler değil, herkes kendi işine baksın. Biz pazarlık yapmayız." dedi.
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