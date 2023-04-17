HDP'li Serhat Eren'den terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük talebi | Video
PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonun da adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylemleriyle HDP'yi aklamaya çalışırken bölücü terör örgütü söylemlerinde haddi aşmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili adayı olan Serhat Eren, terör örgütü elebaşı Öcalan’a özgürlük talep etti. Eren; "Kürt sorunun meclis zemininde çözülmesi için çaba içerisinde olacağız, kürt sorunun çözümünde adreslerden biri de, en önemli aktör de Öcalan’dır. Öcalan’ın tecritinin mutlaka kalkması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
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