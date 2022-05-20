HDP'li Sezai Temelli ve Feleknaz Uca aranan teröristle yan yana röportaj verdi | Video

Terör örgütü PKK'ya üye olmaktan aranan örgütün kuryesi 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik Irak'ın Süleymaniye kentindeki 'İbrahim Ahmed Ödülleri'nde ortaya çıktı. Terörist Çelik ile, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ve HDP Batman Milletvekili Feleknaz Uca yan yana röportaj verdi. Temelli, röportajda skandal ifadeler kullandı, cezaevlerindeki PKK'lı teröristlerin serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Terör örgütü PKK'nın yayın organlarında Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'nin görüntüleri yer aldı. Daha önce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ödül verilen organizasyonda bu yıl da HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verildi. Törene HDP Batman Milletvekili Feleknaz Uca ve Van vekili Sezai Temelli de katıldı.

TEMELLİ VE UCA ARANAN TERÖRİSTLE YAN YANA RÖPORTAJ VERDİ

Terör örgütü PKK'ya üye olmaktan arananlar listesinde yer alan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik törende yer aldı. Sezai Temelli ve Feleknaz Uca, aranan terörist ile yan yana röportaj verdi.

SKANDAL İFADELER

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere tüm PKK'lı teröristlerin cezaevlerinden salınmasını istedi. Temelli, terör suçlarından yatan Demirtaş'ın da tutsak olduğunu öne sürdü.

DEMİRTAŞ'IN ÖDÜLÜNÜ UCA ALDI

'İbrahim Ahmed Ödülleri'nde Selahattin Demirtaş'a verilen ödülü Feleknaz Uca'nın aldığı bildirildi.

KOD ADI: TAHİR ZERDEŞT! ÖRGÜTÜN KURYESİ

SuperHaber'in güvenlik birimlerinden elde ettiği bilgilere göre Tahir Zerdeşt kod adını kullanan Mehmet Tahir Çelik 2012 yılında Antalya'da PKK/KCK terör örgütüne katıldı.

PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak'ta, özellikle Süleymaniye bölgesinde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde yer aldı. Örgütün kuryeliğini yaptı, işbirlikçilik faaliyetleriyle teröristlerin Kuzey Irak'a giriş çıkışlarını sağladı.

Terörist Çelik'in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olduğu öğrenildi.

ÖCALAN'A DA ÖDÜL VERMİŞLER

Aynı organizasyonun 2014 yılında düzenlediği törende de "İbrahim Ahmed Barış Ödülü"nün teröristbaşı Abdullah Öcalan'a verildiği öğrenildi.