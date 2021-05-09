Video Haber HDP’lilerin bir yalanı daha yatsıyı bulmadı! "Toplu mezar” dedikleri yerde hurda çıkarma işi çıktı | Video

HDP’lilerin bir yalanı daha yatsıyı bulmadı! "Toplu mezar” dedikleri yerde hurda çıkarma işi çıktı | Video

HDP’lilerin bir yalanı daha yatsıyı bulmadı!
09.05.2021 | 21:39

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Siirt'te aralarında HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ile Sıdık Taş’ın da yer aldığı bazı hesaplar sosyal medya üzerinden faili meçhul olaylarda hayatını kaybedenlerin gömüldüklerini iddia ettikleri Kasaplar Deresi (Nevala Kasaba) denilen yerde kayyum belediyenin iş makinaları ile çalışma yaptığını iddia etti. Vekiller, bu çalışmanın faili meçhul cinayetleri örtbas etmek, cesetlerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

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