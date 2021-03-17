HDP'ye destek yine CHP'den! Kılıçdaroğlu HDP'ye kalkan oldu | Video
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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararı TBMM'de okunmasının ardından vekilliği resmen düşürüldü. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Yaşanan bu iki olayın ardından HDP'ye ilk destek CHP'den geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak desteklerini iletti.