HDP’ye kapatma davasında AYM ilk incelemesini 21 Haziran’da yapacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen HDP’nin kapatılması istemli iddianame, raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu sunmasının ardından 21 Haziran’da Genel Kurul’da görüşülecek.

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak 7 Haziran tarihinde AYM'ye gönderildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada 8 Haziran'da raportör görevlendirdi.



Raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak 21 Haziran tarihine kadar Anayasa Mahkemesi heyetine sunacak. AYM, heyeti, davaya ilişkin ilk incelemesini 21 Haziran tarihinde yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.



Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek ve Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde HDP ön savunmasını verecek. Parti tarafından bu sürenin uzatılması için başvuru yapılırsa ek süre talebini AYM karara bağlayacak.



Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.



Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.



Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.