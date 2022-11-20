Video Haber Hedefler 12’den vuruldu, kahramanlar yuvalarına döndü | Video
Hedefler 12’den vuruldu, kahramanlar yuvalarına döndü | Video

Hedefler 12’den vuruldu, kahramanlar yuvalarına döndü | Video

20.11.2022 | 11:33

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Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan dün gece “Pençe Kılıç” hava harekatına katılan savaş uçakları pistte inerek yuvalarına döndü.

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Diyarbakır'da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

"HESAP ZAMANI"
Milli Savunma Bakanlığından hava harekatına ilişkin Twitter'dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanılmıştı.

SİHA'LAR DESTEK VERDİ
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatında Diyarbakır dışında Malatya'dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman'dan havalanan SİHA'ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.
Hava harekatına katılan savaş uçakları sabahın ilk ışıklarıyla sessizce pistte iniş yaparak hangarlara girdi.

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