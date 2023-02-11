Video Haber Hedil Türkiye’ye ‘sevinç’ yaşattı | Video
Hedil Türkiye’ye ‘sevinç’ yaşattı | Video

Hedil Türkiye’ye ‘sevinç’ yaşattı | Video

11.02.2023 | 18:21

16 yaşındaki Hedil, enkazda 135 saat boyunca hayata tutundu. Detaylar A Haber’de!

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