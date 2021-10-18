Video Haber Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video
Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video

Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video

18.10.2021 | 21:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

DEAŞ’ın Kandahar’da Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:38
DEAŞ'ın Kandahar'da Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.10.2021 | 21:31
Hevsel Bahçeleri’nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:07
Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video 18.10.2021 | 21:23
Başkan Erdoğan’dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz | Video 12:25
Başkan Erdoğan'dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz | Video 18.10.2021 | 20:05
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu | Video 01:35
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu | Video 18.10.2021 | 18:07
Haşmet Babaoğlu | Harcanan enerjiye yazık! 02:45
Haşmet Babaoğlu | Harcanan enerjiye yazık! 18.10.2021 | 17:37
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda’da Angola Meclisi’ne hitap etti 18:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti 18.10.2021 | 17:05
Yavuz Donat | “Siyasi cinayet...” Siyasi cinnet 07:36
Yavuz Donat | “Siyasi cinayet...” Siyasi cinnet 18.10.2021 | 16:49
Engin Ardıç | Kaşığını yanında taşır 02:49
Engin Ardıç | Kaşığını yanında taşır 18.10.2021 | 16:47
Mehmet Barlas | Muhalefet kendini toplamalı 02:18
Mehmet Barlas | Muhalefet kendini toplamalı 18.10.2021 | 16:46
Başkan Erdoğan Korktukça bu zulüm Afrika’yı kuşatacaktır 02:53
Başkan Erdoğan "Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır" 18.10.2021 | 16:02
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı 08:18
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı" 18.10.2021 | 15:46
Başkan Erdoğan Angola’da önemli açıklamalar İş birliğimizi daha da geliştireceğiz 07:27
Başkan Erdoğan Angola'da önemli açıklamalar "İş birliğimizi daha da geliştireceğiz" 18.10.2021 | 15:42
Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı 11:10
Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı 18.10.2021 | 13:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola’da 05:56
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:21
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
Aracıyla çarptığı polisi sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı! 02:12
Aracıyla çarptığı polisi sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı! 18.10.2021 | 12:08
Uzmanlar Erdoğan’ın Afrika ziyaretini yorumladı: Ankara farklı bir model sunuyor 06:29
Uzmanlar Erdoğan'ın Afrika ziyaretini yorumladı: Ankara farklı bir model sunuyor 18.10.2021 | 11:05
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 29:00
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 17.10.2021 | 12:38
THY uçuş ekipleri güneş kremi ile hayat kurtarıyor | Video 08:08
THY uçuş ekipleri güneş kremi ile hayat kurtarıyor | Video 17.10.2021 | 11:09
Dünya devi Türk mucitlerden beslenecek | Video 04:04
Dünya devi Türk mucitlerden beslenecek | Video 17.10.2021 | 01:25

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne polisin düzenlediği operasyonda 62 kilo kubar esrar ve 703 kök Hint keneviri ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA