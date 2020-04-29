Hindistan'da gözyaşları içinde yardım isteyen Türk vatandaşı yurda döndü, bu kez sevinç gözyaşlarıyla teşekkür etti | Video

Corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı tüm dünyada uçuşların durdurulması üzerine Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşı Seda Yavaş, yurda döndü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş, sevinç gözyaşları içerisinde Türk yetkililere teşekkür etti. Seda Yavaş, mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için gittiği Hindistan'da, korona virüs salgını nedeniyle uçuşların yasaklanmasıyla birlikte yurda dönemedi. Türkiye'nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart'a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş, Hindistan'da mahsur kaldı.

YARDIM İSTEMİŞTİ

Çektiği bir video ile gözyaşları içerisinde açıklama yapan Seda Yavaş, "Ben bir Türk vatandaşıyım ve bununla gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü yazımı paylaştıktan sonra Türkiye ve dünyadan yüzlerce insan, hiç tanımadığım halde bana destek olmak için mesaj gönderdiler. Ne varsa ülkemizin insanlarında var ve ben ülkeye dönmek istiyorum. Çocuklarıma, aileme dönmek istiyorum. Burada kalan yüzlerce belki de binlerce Türk vatandaşı var. Hepsi Türkiye'den gelecek bir uçağı bekliyorlar" diye yetkililerden yardım çağrısında bulunmuştu.