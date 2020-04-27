Hindistan'da sokağa çıkanlara polisten akılalmaz corana virüsü cezası... Korkudan aklını kaçıracaktı! | Video

Hindistan'da corona virüsü (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polisin verdiği akılalmaz ceza görenleri şaşırtıyor. Hindistan'da polis corona virüsüne rağmen sokağa çıkanları, içinde corona virüsü (Covid 19) hastası olan bir ambulansa zorla kapatarak böyle ders vermeye çalışıyor...