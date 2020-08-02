Hırsızlık şüphelileri yakalanınca ‘spor yapıyoruz’ dedi | Video

Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli, mahalle bekçilerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu 5 kişi başka bir mahallede yakalandı. Bekçiler, hırsızların yakalandığı alanda arama çalışması yaptığı sırada bir aracın içinde çalındığı ve başka hırsızlar tarafından atıldığı öğrenilen içinde 10 bin TL bulunan çantayı buldu. 5 şüpheli gözaltına alındı.