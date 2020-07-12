Hırsızlık yaparken yakalandı, corona virüsi var diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı | Video
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Bursa’da hırsızlık yaparken yakalanan Doğan P. (18), emniyetteki sorgusunda, "Az önce hastahaneden çıktım. Bende korona virüs var, yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzak tutmaya çalıştı. Doğan P., işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir evde yakınını ziyarete giden Doğan P., iddiaya göre yengesinin ve dayısının dolaplarındaki cüzdan ile cep telefonlarını çaldı. Ardından, sokaktaki bazı evlere giren Doğan, vatandaşların ziynet eşyalarını da çaldı. Şikayet üzerine mahalleye giden Yıldırım İlçe Büro Amirliği polis ve bekçi ekipleri, eşgalini belirledikleri Doğan'ı yakalamak için sokak sokak aradı. Bir süre sonra ekipler tarafından sokak başında yakalanan Doğan P., "Az önce hastahaneden çıktım. Bende korona virüs var. Bana yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzak tutmaya çalıştı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Doğan P. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.