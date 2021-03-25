Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı | Video
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Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan parlamento binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.