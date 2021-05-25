HSK'dan yaz kararnamesi | Video
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HSK'dan yaz kararnamesi | Video 25.05.2021 | 18:11
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 25.05.2021 | 11:24
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MHP Lideri Bahçeli "Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz" 25.05.2021 | 11:23
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Son dakika haberleri: Hakim Sev Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, "Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Öte yandan TBMM'de 7 HSK üyesini seçti. İşte son dakika haberinin detayları...