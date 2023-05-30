Video Haber HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: "Seçimde muhalefete uluslararası destekler de yetmedi" | Video
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: "Seçimde muhalefete uluslararası destekler de yetmedi" | Video

30.05.2023 | 16:52

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'de soruları cevapladı

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