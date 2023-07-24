HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! | Video
ADANA'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) ise yaralayan A.S.'nin (71) saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. A.S.'nin, binadan kaçmaya çalışan HÜDA PAR'lıları bıçakla kovaladığı görüldü.
SALDIRI DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ
Öte yandan, il binası çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü. Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı görüntülerde yer aldı. Ayrıca, binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.
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