Video Haber HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! | Video
HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! | Video

HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! | Video

24.07.2023 | 11:48

ADANA'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) ise yaralayan A.S.'nin (71) saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. A.S.'nin, binadan kaçmaya çalışan HÜDA PAR'lıları bıçakla kovaladığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 22 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldıkları sırada bıçakla karın bölgelerinden yaralayıp, kaçtı. Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Pişgin, dün toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

SALDIRI DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ
Öte yandan, il binası çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü. Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı görüntülerde yer aldı. Ayrıca, binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! | Video 04:32
HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! | Video 24.07.2023 | 11:48
SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları 2023 AÇIKLANDI! İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video 00:17
SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları 2023 AÇIKLANDI! İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video 24.07.2023 | 10:41
Bakan Fidan, İtalya’da resmi törenle karşılandı | Video 01:42
Bakan Fidan, İtalya'da resmi törenle karşılandı | Video 23.07.2023 | 16:03
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Vahşi bir saldırı gerçekleştirildi” | Video 02:06
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Vahşi bir saldırı gerçekleştirildi” | Video 23.07.2023 | 14:56
HÜDA PAR saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 1 kişi gözaltında | Video 00:13
HÜDA PAR saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 1 kişi gözaltında | Video 23.07.2023 | 14:56
CHP, Halk TV’ye fonları kesmişti! Antalya’da çekim yapmaları CHP’nin talimatıyla engellendi | Video 02:30
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! Antalya'da çekim yapmaları CHP'nin talimatıyla engellendi | Video 23.07.2023 | 12:38
Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video 00:53
Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video 23.07.2023 | 12:35
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:31
HÜDA PAR'a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.07.2023 | 08:47
Son dakika haberi: Beşiktaş’ın futbolcusuna çirkin saldırı! İşte genç ismin sağlık durumu... | Video 00:38
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın futbolcusuna çirkin saldırı! İşte genç ismin sağlık durumu... | Video 23.07.2023 | 00:07
İYİ Partili Ümit Özlale’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’gizli protokol’ göndermesi: Halkı kandıramazsın | Video 00:27
İYİ Partili Ümit Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın | Video 22.07.2023 | 23:59
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü | Video 01:31
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü | Video 23.07.2023 | 00:00
Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video 00:23
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video 22.07.2023 | 22:53
Kurtköy’de tartışan çift oturdukları evi yaktılar | Video 01:59
Kurtköy'de tartışan çift oturdukları evi yaktılar | Video 22.07.2023 | 21:32
İhanet sonrası ilk yüzleşme! Toplantıda neler konuşuldu? | Video 02:13
İhanet sonrası ilk yüzleşme! Toplantıda neler konuşuldu? | Video 22.07.2023 | 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetler arası görüşme sona erdi | Video 00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetler arası görüşme sona erdi | Video 22.07.2023 | 17:59
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu HDP’yle de pazarlık yaptı mı? 04:25
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu HDP'yle de pazarlık yaptı mı? 22.07.2023 | 16:48
Melih Altınok | Muhalif seçmenin son hâli 03:41
Melih Altınok | Muhalif seçmenin son hâli 22.07.2023 | 16:45
Salih Tuna | Madem öyle ablanızın suçu neydi? 03:29
Salih Tuna | Madem öyle ablanızın suçu neydi? 22.07.2023 | 16:38
Engin Altay’dan uzay fonu açıklaması! Tekne tatilinde olduğu için fon kullanıldı | Video 01:25
Engin Altay’dan uzay fonu açıklaması! Tekne tatilinde olduğu için fon kullanıldı | Video 22.07.2023 | 12:24
Mansur Yavaş’ın algısını bozan belgeler! AK Partili Hakan Han Özcan borçlanma balonunu patlattı | Video 02:11
Mansur Yavaş'ın algısını bozan belgeler! AK Partili Hakan Han Özcan "borçlanma" balonunu patlattı | Video 22.07.2023 | 10:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA