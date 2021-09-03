‘Hudut Namustur' pankartını asan Ahmet Çakmak'tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması 'Para vadettiler'
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Son dakika haberleri... İstanbul'da ‘Hudut Namustur’ yazılı pankartını asan gençlerden Ahmet Çakmak'tan sosyal meydan hesabından; İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili flaş açıklama! 'Pankartı Buğra Kavuncu astırdı... Para ve başka şeyler vadettiler'