‘Hudut Namustur' pankartını asan Ahmet Çakmak'tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması 'Para vadettiler'

Son dakika haberleri... İstanbul'da ‘Hudut Namustur’ yazılı pankartını asan gençlerden Ahmet Çakmak'tan sosyal meydan hesabından; İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili flaş açıklama! 'Pankartı Buğra Kavuncu astırdı... Para ve başka şeyler vadettiler'