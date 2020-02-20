Hulusi Akar: "Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz!" | Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarından geri çekileceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu. İdlib'deki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Akar, "Gözlem noktalarının geri çekilmesi söz konusu değil." dedi.
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