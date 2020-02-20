Video Haber Hulusi Akar: "Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz!" | Video

Hulusi Akar: "Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz!" | Video

Hulusi Akar:
20.02.2020 | 12:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarından geri çekileceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu. İdlib'deki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Akar, "Gözlem noktalarının geri çekilmesi söz konusu değil." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hulusi Akar: Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz! | Video 01:50
Hulusi Akar: "Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz!" | Video 20.02.2020 | 12:20
Doğu Anadolu'da karla mücadele! Ekiplerin kar mesaisi devam ediyor | Video 02:09
Doğu Anadolu'da karla mücadele! Ekiplerin kar mesaisi devam ediyor | Video 20.02.2020 | 12:12
Esad'ın vurduğu Atarib hayalet kente döndü | Video 01:15
Esad'ın vurduğu Atarib hayalet kente döndü | Video 20.02.2020 | 12:06
Altuğ Verdi soruşturmasında 6 gözaltı! | Video 00:40
Altuğ Verdi soruşturmasında 6 gözaltı! | Video 20.02.2020 | 12:01
İstanbul'da son dakika hava kirliliği uyarısı! İşte kirli havaya karşı alınacak önlemler... | Video 03:13
İstanbul'da son dakika hava kirliliği uyarısı! İşte kirli havaya karşı alınacak önlemler... | Video 20.02.2020 | 11:51
Öldüren virüs Türkiye'ye dayandı! İran'da Koronavirüs'ten 2 ölüm | Video 05:40
Öldüren virüs Türkiye'ye dayandı! İran'da Koronavirüs'ten 2 ölüm | Video 20.02.2020 | 11:44
Son dakika: Öğretmenlere atama müjdesi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak! | Video 02:03
Son dakika: Öğretmenlere atama müjdesi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak! | Video 20.02.2020 | 11:38
20.02.2020 hava durumu...Sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:23
20.02.2020 hava durumu...Sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak? | Video 20.02.2020 | 11:35
DEAŞ infazcısının eşi ve oğlu da yakalandı! | Video 00:33
DEAŞ infazcısının eşi ve oğlu da yakalandı! | Video 20.02.2020 | 11:33
Çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme anı kamerada | Video 02:50
Çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme anı kamerada | Video 20.02.2020 | 11:26
Son dakika! Dünya, Almanya'da katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman teröristin bu skandal görüntülerini konuşuyor | Video 03:14
Son dakika! Dünya, Almanya'da katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman teröristin bu skandal görüntülerini konuşuyor | Video 20.02.2020 | 11:10
Son dakika! Katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman Terörist'in nefret kustuğu skandal görüntüler ortaya çıktı | Video 03:14
Son dakika! Katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman Terörist'in nefret kustuğu skandal görüntüler ortaya çıktı | Video 20.02.2020 | 11:09
Son dakika! Almanya'da Türklere otomatik silahla saldıran ırkçı Alman teröristin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:12
Son dakika! Almanya'da Türklere otomatik silahla saldıran ırkçı Alman teröristin görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.02.2020 | 11:04
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video 19:28
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video 20.02.2020 | 10:53
İzmir'de sinirlenen şoför TIR'la tartıştığı arkadaşlarını böyle kovaladı | Video 01:04
İzmir'de sinirlenen şoför TIR'la tartıştığı arkadaşlarını böyle kovaladı | Video 20.02.2020 | 09:41
Son dakika! Skandal olay yıllar sonra ortaya çıktı: AK Parti Milletvekili'ni askerdeki oğluyla tehdit edenler kimler? | Video 02:57
Son dakika! Skandal olay yıllar sonra ortaya çıktı: AK Parti Milletvekili'ni askerdeki oğluyla tehdit edenler kimler? | Video 20.02.2020 | 10:41
İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını | Video 02:50
İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını | Video 20.02.2020 | 10:29
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi demir attı! | Video 00:29
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi demir attı! | Video 20.02.2020 | 10:26
Son dakika! Osman Kavala, CIA Ajanı Barkey 93 saat konuşarak ne plandı? | Video 02:09
Son dakika! Osman Kavala, CIA Ajanı Barkey 93 saat konuşarak ne plandı? | Video 20.02.2020 | 10:08
20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:30
20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 20.02.2020 | 10:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN