İBB acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı | Video

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, İBB'nin geçtiğimiz aylarda 28.900 binada tarama yaptığını, 318 binayı acilen yıkılması gereken bina olarak tespit etmesine rağmen hiçbir işlem yapmadığını belirtti.