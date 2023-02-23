Video Haber İBB acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı | Video
İBB acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı | Video

İBB acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı | Video

23.02.2023 | 12:59

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, İBB'nin geçtiğimiz aylarda 28.900 binada tarama yaptığını, 318 binayı acilen yıkılması gereken bina olarak tespit etmesine rağmen hiçbir işlem yapmadığını belirtti.

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