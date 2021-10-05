Video Haber İBB, Bağcılar’da öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti | Video
İBB, Bağcılar’da öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti | Video

İBB, Bağcılar’da öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti | Video

05.10.2021 | 14:15

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Bağcılar Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na öğrenci yurtları konusu damgasını vurdu. İçerisinde 344 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bulunan ve yüzde 70’i tamamlanan Gençlik Merkezi inşaatının askıya alındığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrenci yurduna 2.5 yılda çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm” dedi.

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Bağcılar Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısı dün, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başkanlığında yapıldı. Gündem dışı konuşma yapan muhalefet partilerin meclis üyeleri, öğrenci yurtları konusu üzerinden söyledikleri tartışmalara neden oldu.

"BANA DEVRETSİNLER 6 AYDA BİTİRİRİM"
Hem iktidar hem de muhalefet adına konuşanları dinleyen Başkan Çağırıcı, yaptığı konuşmada; İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yönetiminin içerisinde öğrenci yurdunun bulunduğu Gençlik Merkezi inşaatını durduğuna dikkat çekti. Yüzde 70'i tamamlanan bu dev projenin askıya alınmasının üzücü olduğunu dile getiren Çağırıcı, "Yurt olaylarında yapılan propagandalarda, eylemlerde ne kadarının öğrenci olduğunu ne kadarının yurda müracaat ettiğini herkes çok iyi biliyor. Yurt ihtiyacı olup da Bağcılar Belediyesi olarak bize müracaat eden hiçbir öğrencimizi geri çevirmediğimizi söylemek istiyorum. İhtiyaçların tamamını karşılıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt problemini dile getirenler bitme noktasına yaklaşmış bir projeyi durdurdular. 344 kişi kapasiteli öğrenci yurduna 2.5 yıldır çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. Bana devredin diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm. Bağcılarla alakalı ben bugüne kadar şu mecliste veya herhangi bir ortamda büyükşehrin Bağcılar'la ilgili bu konularla ilgili bir şeyler yapar diye bekledim. Bakın 2.5 yıl oldu. İller Bankası payıyla Bağcılar'ın her ay 15 milyonu Bağcılar'a yatırım yapsın diye büyükşehre gidiyor. 2.5 yıldır Bağcılar'a yapılanı ben burada duymak istiyorum" dedi. Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi CHP'li Meclis üyelerinden bu konuda destek olmalarını istedi.

344 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU BULUNUYOR
2017 yılında BB eski başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Yenimahalle Gençlik Merkezi inşaatı 2019 Yerel seçimlerinden sonra CHP'li İBB yönetimine geçmişti. 2.5 yıldır dokunulmayan proje, 33 bin 353 metrekare kullanım alanına sahip, 3 bodrum kat, zemin kat ve +6 kat olarak inşa ediliyor. İçinde derslik, sosyal etkinlik salonları ve 344 kişilik öğrenci yurdu bulunan Gençlik Merkezi'nin çevresinde ise futbol sahası, dinlenme ve piknik alanları da yer alıyor. Rengarenk bir görünüme sahip olacak yeni Gençlik Merkezi'nin altında 504 araçlık zemin altı otoparkı da yer alıyor.

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