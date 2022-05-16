Video Haber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 4 materyalle anlattı | Video
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 4 materyalle anlattı | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 4 materyalle anlattı | Video

16.05.2022 | 23:11

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AK Parti İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun, İBB Meclis toplantısında ''Aldığı emaneti 3 yılda başarısızlığa sürükleyen bir Belediye Başkanını 4 materyalle anlatıyorum'' dedi.

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