Video Haber İBB Başkanı'nın yalancılıkla suçladığı Rizeli Hamza Kılıç haklı çıktı! Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? | Video
İBB Başkanı'nın yalancılıkla suçladığı Rizeli Hamza Kılıç haklı çıktı! Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? | Video

İBB Başkanı'nın yalancılıkla suçladığı Rizeli Hamza Kılıç haklı çıktı! Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? | Video

30.11.2021 | 22:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İBB Başkanı’nın yalancılıkla suçladığı Rizeli Hamza Kılıç haklı çıktı! Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? | Video 01:49
İBB Başkanı'nın yalancılıkla suçladığı Rizeli Hamza Kılıç haklı çıktı! Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? | Video 30.11.2021 | 22:53
Son dakika: İki askerimizi şehit etmişti! PKK’lı Bahoz Erdal’ın koruması yakalandı | Video 02:05
Son dakika: İki askerimizi şehit etmişti! PKK'lı Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı | Video 30.11.2021 | 20:01
Salih Tuna | Vebal 04:00
Salih Tuna | Vebal 30.11.2021 | 16:13
Hasan Basri Yalçın | Ağır Bedel 03:51
Hasan Basri Yalçın | Ağır Bedel 30.11.2021 | 15:24
SON DAKİKA: İstanbul için ’Fırtına - Lodos’ uyarısı! Hangi saatlerde etkili olacak? AFAD İl Müdürü’nden canlı yayında açıklama 03:42
SON DAKİKA: İstanbul için 'Fırtına - Lodos' uyarısı! Hangi saatlerde etkili olacak? AFAD İl Müdürü'nden canlı yayında açıklama 30.11.2021 | 15:09
Hilal Kaplan | Müflis müdür konuşuyor 02:49
Hilal Kaplan | Müflis müdür konuşuyor 30.11.2021 | 14:19
FETÖ’cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi | Video 02:14
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi | Video 30.11.2021 | 14:10
Mehmet Barlas | Türkiye her şeye rağmen gelişiyor 03:08
Mehmet Barlas | Türkiye her şeye rağmen gelişiyor 30.11.2021 | 14:16
Haşmet Babaoğlu | Londra, Berlin... Nedir senin derdin? 02:57
Haşmet Babaoğlu | Londra, Berlin... Nedir senin derdin? 30.11.2021 | 14:14
Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: Abdullah Gül için görevlendirildi | Video 02:15
Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: "Abdullah Gül için görevlendirildi" | Video 30.11.2021 | 13:25
İşte askeri casusluğun fotoğrafları! DEVA Partili Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı | Video 05:06
İşte askeri casusluğun fotoğrafları! DEVA Partili Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı | Video 30.11.2021 | 12:53
Kalyon Enerji’den dev anlaşma! Kayapınar GES’e 312 Milyon dolarlık finansman 05:32
Kalyon Enerji'den dev anlaşma! Kayapınar GES'e 312 Milyon dolarlık finansman 30.11.2021 | 12:21
Bahçeli’den Ali Babacan’a çok sert sözler: ’’Partisini satan fırsatını bulunca milletini de satar!’’ 01:50
Bahçeli'den Ali Babacan'a çok sert sözler: ''Partisini satan fırsatını bulunca milletini de satar!'' 30.11.2021 | 11:44
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar 41:36
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar 30.11.2021 | 11:24
Devlet Bahçeli’den Ali Babacan’a çok sert sözler: Partisini bir kez satan fırsatını bulunca milletini de satar 41:52
Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a çok sert sözler: "Partisini bir kez satan fırsatını bulunca milletini de satar" 30.11.2021 | 11:28
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı | Video 00:44
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı | Video 30.11.2021 | 09:08
29 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:17
29 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 29.11.2021 | 22:45
Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın çağrısı yapıyordu! İYİ Partili Bahadır Erdem kendisiyle çelişti | Video 01:39
"Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" çağrısı yapıyordu! İYİ Partili Bahadır Erdem kendisiyle çelişti | Video 29.11.2021 | 20:50
İstanbul’u lodos vurdu | Video 02:33
İstanbul'u lodos vurdu | Video 29.11.2021 | 20:08
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı! | Video 02:29
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı! | Video 29.11.2021 | 18:49

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sultanbeyli'de su faturası nedeniyle isyan eden bir vatandaşı yalancılıkla ve sahtekarlıkla suçladı. Vatandaşın faturasının iddia ettiği gibi önce 22 TL geldiği, daha sonra ise 46 lira olduğu ortaya çıktı. Vatandaşa 'yalancı' diyen İmamoğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA