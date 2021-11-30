İBB Başkanı'nın yalancılıkla suçladığı Rizeli Hamza Kılıç haklı çıktı! Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? | Video
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sultanbeyli'de su faturası nedeniyle isyan eden bir vatandaşı yalancılıkla ve sahtekarlıkla suçladı. Vatandaşın faturasının iddia ettiği gibi önce 22 TL geldiği, daha sonra ise 46 lira olduğu ortaya çıktı. Vatandaşa 'yalancı' diyen İmamoğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.