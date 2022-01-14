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OTOMATİK OYNAT
01:35
CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video 14.01.2022 | 22:52
01:40
00:38
İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi | Video 14.01.2022 | 21:36
01:52
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02:54
İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video 14.01.2022 | 16:52
05:08
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03:01
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü? 14.01.2022 | 14:50
02:44
Dilek Güngör | Patronların biti kanlandı! 14.01.2022 | 14:47
09:22
Yavuz Donat | Menderes'e yakışan 'Anıt Müze' 14.01.2022 | 13:58
00:35
TELE1 ekranlarında, 4-6 yaş Kur’an kursları hakkında çirkin ifadeler | Video 14.01.2022 | 13:49
05:27
03:18
Engin Ardıç | İstim yok arkadan gelmeye 14.01.2022 | 12:43
02:28
Mehmet Barlas | Açıp açıp kapatmak 14.01.2022 | 12:41
00:58
İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.01.2022 | 10:45
00:44
İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi.