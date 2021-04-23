İBB metro çalışmalarında yerinde sayıyor! 21 ayda toplam yüzde 7 ilerleme sağlandı
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İBB yönetimi göreve gelir gelmez yapımı devam eden ve ihaleye çıkılmış tüm projeleri durdurdu. Kamuoyundan metro çalışmaları ile tepkiler artınca, ‘Yapımı durdurulmuştu’ diyerek Aralık 2019’da tüm metro şantiyelerinde çalışmalar yeniden başladı. Ancak 2020 ve 2021’de hizmete açılması gereken metrolar açılamadı İBB’nin metro yapım oranı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul yatırımlarından da geride kaldı