İBB soruşturmasında gözaltında alınan 44 kişi sağlık kontrolünden geçti | Video

18.08.2025 | 09:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalarda bu sabah 9. dalga düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 kişi, sağlık kontrolünden geçti. Zanlıların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İBB'ye yönelik düzenlenen 9. dalga yolsuzluk operasyonunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol, firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemi tamamlanan şüpheliler, bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçti. Zanlıların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
