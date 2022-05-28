İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde! | Video

Teröristbaşı Öcalan’ın posteri önünde konser verdiği için eleştirilen Aynur Doğan, CHP’li İBB'ye ait Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde konser verdi. Konsere, HDP'li Hüda Kaya ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı.