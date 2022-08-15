Video Haber İBB, yağan yağmurun altında çim suladı | Video
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı | Video

İBB, yağan yağmurun altında çim suladı | Video

15.08.2022 | 12:08

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İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin fıskiyeyle sulanması dikkat çekti.

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İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Maltepe'de de yollar göle döndü, araçlar ve sürücüler yollarda mahsur kaldı. Yağışın yoğun olduğu saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin yağmurun altında fıskiyeyle sulanması ise dikkat çekti.

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