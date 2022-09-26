Video Haber İBB yaya üst geçidini onarmayı unuttu | Video
İBB yaya üst geçidini onarmayı unuttu | Video

İBB yaya üst geçidini onarmayı unuttu | Video

26.09.2022 | 14:50

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İstanbul’da ulaşım sisteminde yaşanan aksaklıklar 3 yıldır kendini erişilebilirlik sistemlerinde de göstermeye devam ediyor. Daha önce tasarruf adı altında metro, metrobüs ve tramvayların yürüyen merdiven ve asansörlerini kapatan İBB yönetimi, toplu taşımadaki sesli ve görsel uyarı sistemlerini de kapatmasının ardından bu kez onarımda olan üst geçidi tamamlamayı unuttu.

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İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan aksaklıklar, yaya erişimini sağlayan diğer sistemlere de sirayet etti. Daha önce tasarruf adı altında metro, metrobüs ve tramvayların yürüyen merdiven ve asansörlerini kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, toplu taşımadaki sesli ve görsel uyarı sistemlerini de kapatmasının ardından bu kez Kartal D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçidi onarmayı unuttu.

Kartal E-5 Karayolu üzerinde yer alan üst geçitte tadilat çalışmalarına başlayan İBB, çalışmaları yarım bıraktı. 6 ay önce etrafı kapatılan betonları dökülmüş ve demirleri paslanmış olan üst geçitte aylar geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadı.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Nizamettin Altınbaş, vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığı üst geçidin son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÜST GEÇİT ADETA TERK EDİLDİ"

İBB yönetiminin üst geçit tadilatını unuttuğunu ifade den Altınbaş, "Sevgili İstanbullular... Burası Kartal E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçit. İBB 6 ayı aşkın bir süredir üst geçidin bakımını yaptığını iddia ediyor. Ancak hiçbir şekilde ne bakım ne onarım ne de tadilat... Hiçbir hareket yok. Yolun bir şeridi bu şekilde kapatılmış ve böylece bekletilmekte.

Hem trafik sorunu artarak devam etmekte hem de riskli durumdaki bir üst geçidi insanlar bu şekilde kullanmaya devam etmektedir. İBB hala konuyla alakalı işlemlere başlamıyor. Söz konusu alan unutuldu, adeta terk edildi" dedi.

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