İBB’de fiziksel şiddet iddiası! Sendikal haklarını savunan işçi 5 dakika boyunca dayak yedi | Video

İBB iştiraki Ağaç A.Ş’de çalışan Bilal Altan, iddiaya göre sendikal haklarını savunduğu gerekçesiyle fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Bölge şefi Müslim Turgut Özcan ve emrindeki çavuşlar tarafından darp edildiğini öne süren işçi, “Çağırılmam üzerine Yenikapı’ya gittim. Satılmış Tekke diye bir tane çavuş vardı. O arkamdan geldi ismin ne diye sordu. Bilal dediğim gibi direkt sol kulağımın arkasından yumruk yapıştırdı. Ben de duvara yapıştım. Beş dakika boyunca bana vurdu. Beyin kanaması riskim var diye. Üç gündür hastanedeyim” dedi